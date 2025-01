La Bufera Artica avvolge Napoli e la Campania, farà ancora più freddo: quanto durerà

Il gelo artico ha ormai preso il sopravvento in Italia ma, stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni farà addirittura più freddo, con temperature in ulteriore calo anche a Napoli e in Campania.

Gelo a Napoli e in Campania: quanto durerà il freddo artico

Secondo le stime de Il Meteo, dopo il netto calo di temperature registrato a partire da domenica 12 gennaio, nei prossimi giorni i termometri sono destinati a segnare valori ancora più rigidi, facendo registrare un gelo intenso su alcune Regioni.

Il vortice di aria artica, che sta interessando l’intero territorio nazionale, sta facendo sentire i suoi effetti anche al Sud. In Campania, ad esempio, si registrano fortissime raffiche di vento e tempeste di neve nelle zone più interne della Regione. Condizioni che hanno spinto la Protezione Civile della Regione Campania a prorogare il vigente avviso di allerta meteo almeno fino alle ore 18:00 della giornata di domani, 14 gennaio.

L’irruzione fredda ha provocato già non pochi danni e disagi alla popolazione. Oltre al salvataggio degli 8 escursionisti rimasti intrappolati in una baita nei pressi del Monte Cervati, si segnalano crolli di alberi, cedimenti delle insegne e tetti scoperchiati in diverse aree del Casertano. A Napoli un albero è crollato al Vomero mentre le transenne del cantiere posto sul lungomare sono state trascinate via dal forte vento.

Se al Nord, le temperature si manterranno sui 5/6 gradi, al Centro-Sud il quadro climatico potrebbe rivelarsi ancor più rigido nei prossimi giorni: proprio nel Mezzogiorno d’Italia, infatti, è localizzato il vortice ciclonico che sta provocando piogge sparse, cieli coperti e nevicate a bassa quota. Di conseguenza, anche durante il giorno, farà più freddo rispetto alle regioni settentrionali.

Stando agli ultimi aggiornamenti, questa fase di freddo intenso persisterà almeno fino a metà settimana e quasi sicuramente sia le giornate di martedì che di mercoledì, 14 e 15 gennaio, saranno caratterizzate da temperature molto rigide, con valori ben al di sotto della media del periodo.

Soltanto a partire da giovedì 16 gennaio i venti freddi inizieranno a perdere forza, favorendo un progressivo rialzo termico. Di notte, tuttavia, continueranno le gelate. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potranno confermare o smentire la proiezione.