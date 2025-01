Bufera gelida di acqua e vento su Napoli e la Campania: crolli, tetti scoperchiati e disagi

Danni maltempo a Napoli e in Campania

Il violento maltempo che si sta abbattendo su Napoli e la Campania, in queste ultime ore, sta provocando non pochi danni e disagi alla cittadinanza. In diverse zone si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’irruzione artica che ha fatto il suo ingresso in Italia, sta facendo sentire i suoi effetti anche al Sud, con bufere di vento gelido che stanno interessando l’intera Campania. Si tratta di un vero e proprio vortice ciclonico che sta causando piogge e nevicate fino a bassa quota, spingendo la Protezione Civile della Campania a diramare un avviso di allerta meteo per la giornata odierna.

Ieri i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta hanno perlustrato varie zone, fronteggiando tutte le chiamate di soccorso per i danni che si sono venuti a creare a causa del forte vento. Molti sono stati gli interventi effettuati soprattutto per alberi su sede stradale, cornicioni, tabelloni pubblicitari e pali pericolanti, tetti scoperchiati ed un incendio in un fienile con circa 150 rotoballe coinvolte.

I Comuni maggiormente colpiti dalla furia del maltempo sono stati Caserta, Maddaloni, San Marco Evangelista e San Nicola la Strada. Disagi anche a Napoli con il crollo di un albero in zona Vomero e delle transenne dei cantieri poste sul lungomare, spazzate via dal forte vento.

Intanto, in risposta all’emergenza al freddo, l’assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Fella Trapanese, ha deciso di tenere aperta la stazione della metropolitana Museo per offrire riparo notturno ai cittadini senza dimora. La stazione resterà aperta, a partire da lunedì 13 gennaio per una settimana, dalle 22 alle 6.

“La nostra priorità è proteggere le vite delle persone più fragili e assicurare loro un rifugio durante queste notti gelide. L’apertura della stazione Museo è un gesto concreto di solidarietà e responsabilità che dimostra l’impegno della nostra città per non lasciare nessuno indietro. Invitiamo tutti i cittadini in difficoltà a rivolgersi ai servizi sociali o ai punti di accoglienza attivi sul territorio attraverso le unità di strada. Questa misura straordinaria è un esempio di come Napoli sappia rispondere alle emergenze con sensibilità e spirito di comunità” – ha dichiarato Trapanese.