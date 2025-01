ULTIM’ORA. Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, i cittadini: “Bella forte e con boato”

Una scossa di terremoto è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel pomeriggio di oggi, 21 gennaio, alle ore 14:36, con epicentro ai Campi Flegrei.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei oggi

La scossa, di magnitudo 2.1, si è verificata alle ore 14:36, ad una profondità di 3 km. Si tratta di un evento sismico che rientra nel normale fenomeno di bradisismo che caratterizza la zona. Non si registrano, dunque, danni a cose o persone.

Come spesso accade in zona, trattandosi di scosse abbastanza superficiali, il sisma è stato avvertito chiaramente dalla cittadinanza. Anche questa volta, la scossa sarebbe stata preceduta da un boato più o meno forte.

“Sentita bella forte“, “forte con un rumore tipo vento forte”, “sentita forte, sembrava non finisse più”, “breve ma forte”: sono alcuni dei commenti rilasciati dagli abitanti della zona nel gruppo Facebook “Quelli della Zona Rossa dei Campi Flegrei”.

Pochi giorni fa, alle ore 23:57 del 19 gennaio, una scossa è stata registrata ancora nel Napoletano, stavolta con epicentro sul Vesuvio e di magnitudo 2.6. Secondo gli esperti si tratterebbe di scosse rientranti nella normale attività vulcanica che, come ben si sa, da sempre caratterizza la zona. Gli scienziati hanno più volte sottolineato come scosse di queste magnitudo siano estremamente comuni in un’area vulcanica: eventi sismici di bassa intensità, come questo, non sono quindi indicativi di alcuna attività vulcanica imminente ma rappresentano un fenomeno naturale legato ai movimenti della crosta terrestre.