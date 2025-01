Terremoto nella notte a Napoli, scossa di magnitudo 2.6 sul Vesuvio: tutti i dettagli

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato una scossa di terremoto che si è verificata questa notte a Napoli, con epicentro sul Vesuvio.

Terremoto a Napoli nella notte: scossa di 2.6 sul Vesuvio

Il sisma di magnitudo 2.6, avvenuto ad una profondità di 0 km, ha avuto luogo nella zona del Vesuvio, precisamente alle ore 23:57 del 19 gennaio, dunque poco prima della mezzanotte. Il terremoto potrebbe essere stato avvertito dai residenti della zona, non si segnala comunque nessun danno a cose o persone.

Negli ultimi mesi diverse scosse, più o meno intense, sono state registrate in zona Vesuvio: tra queste il sisma di magnitudo 2.6 del 25 novembre, preceduto da quello di 2.2 del 23 novembre e, ancora, da quello di magnitudo 2.8 del 9 novembre. In quell’occasione l’epicentro era stato localizzato sul versante sud-ovest del vulcano, in prossimità dei territori di Torre del Greco e Torre Annunziata, oltre agli altri centri della costa vesuviana, come Portici.

Secondo gli esperti si tratterebbe di scosse rientranti nella normale attività vulcanica che, come ben si sa, da sempre caratterizza la zona. Gli scienziati hanno più volte sottolineato come scosse di queste magnitudo siano estremamente comuni in un’area vulcanica: eventi sismici di bassa intensità, come questo, non sono quindi indicativi di alcuna attività vulcanica imminente ma rappresentano un fenomeno naturale legato ai movimenti della crosta terrestre.

A ciò si aggiunge il fatto che l’attività del Vesuvio è costantemente monitorata con sistemi di rilevamento moderni, rendendo possibili interventi tempestivi in caso di reale necessità. Al momento simili scosse non devono destare alcuna preoccupazione né diffondere inutili allarmismi.