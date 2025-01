“Sting ha problemi di salute”, saltano i concerti: cosa è successo al cantante

Sarebbe stato costretto ad annullare i suoi prossimi concerti il cantautore britannico Sting, particolarmente legato anche alla città di Napoli, a causa di una malattia che, almeno temporaneamente, non gli consentirebbe di portare avanti i suoi impegni musicali.

“Problemi di salute per Sting”: cosa è successo

“Su consiglio del suo medico, a causa di una malattia, è con sincero rammarico che Sting deve cancellare la sua apparizione ai Bass Magazine Awards questo giovedì e posticipare i suoi concerti Sting 3.0 a Phoenix (originariamente previsto per il 24 gennaio) al primo giugno e a Wheatland (previsto per il 16 gennaio) al 28 maggio, così come la sua esibizione al 20esimo anniversario della Cherrytree Music Company, ora in corso il 29 maggio” – si legge sui canali social dell’artista.

“I fan dovrebbero conservare i biglietti per gli spettacoli posticipati poiché saranno validi per le nuove date. Sting si scusa sinceramente per qualsiasi inconveniente ed esprime la sua gratitudine ai fan per la loro comprensione”.

Un annuncio che, non specificando nulla sulle condizioni di salute della star mondiale, ha suscitato non poche preoccupazioni nel suo affezionato pubblico. Lo stesso Sting, poi, è intervenuto per chiarire la situazione e tranquillizzare i fan, spiegando cosa è realmente successo.

“Grazie mille a tutti per gli auguri. Sto costantemente migliorando rispetto a un’infezione temporanea alla gola che mi ha impedito di cantare, anche se non vedo l’ora di riprendere presto le mie esibizioni e gli spettacoli rimandati. Con amore, Sting” – si legge nella nota diffusa poche ore fa dal cantante.