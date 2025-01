Tutti pazzi di Napoli, è record assoluto di passeggeri all’aeroporto: oltre 12 milioni

L’aeroporto di Capodichino chiude il 2024 segnando il record assoluto di passeggeri: sono 12 milioni 650 mila i viaggiatori di passaggio presso lo scalo di Napoli, dato che conferma l’attrattiva turistica della città a livello nazionale ed internazionale.

Napoli incanta: record di passeggeri all’aeroporto di Capodichino

Gli oltre 12 milioni di passeggeri registrati sono così ripartiti: 8 milioni 900 mila si legano al segmento turistico internazionale mentre gli altri 3 milioni 750 mila fanno parte di quello nazionale. Si tratta di un aumento del 2,1% circa rispetto all’anno precedente ma che avrebbe subito una leggera flessione nei mesi di novembre e dicembre a causa di un tetto massimo imposto all’aeroporto stesso.

“Il calo non è imputabile all’andamento del mercato ma al vincolo imposto all’aeroporto partenopeo di 82.500 movimenti l’anno di aviazione commerciale. Per non superarlo alle compagnie aeree non sono state rilasciate dalle autorità preposte le autorizzazioni per gli slot richiesti” – hanno spiegato da Gesac, come rende noto Il Corriere del Mezzogiorno. Un limite che dovrebbe essere superato il prossimo anno con un nuovo provvedimento.

Nonostante ciò, lo scalo napoletano conferma il suo ruolo di “principale gateway del Mezzogiorno” grazie ai collegamenti offerti con le mete preferite dai turisti, sia d’estate che d’inverno. Proprio nel 2024 l’offerta dell’aeroporto è salita a ben 116 destinazioni, di cui 17 nazionali e 99 internazionali.

Tra le rotte con il maggior numero di passeggeri, sia in arrivo che in partenza, quelle verso Barcellona, Londra, Parigi, Monaco, Madrid, Amsterdam, Vienna, Bucarest e Budapest. In crescita anche Atene, Philadelphia e New York.

Numeri destinati ad aumentare anche nel 2025 con ulteriori collegamenti agevoli verso mete da sogno. Tra le novità già annunciate quella del nuovo volo Napoli – Fuerteventura, messo a disposizione dalla compagnia Easyjet.