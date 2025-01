Estate 2025, EasyJet lancia la nuova rotta Napoli-Fuerteventura: da quando sarà operativa

EasyJet, la compagnia aerea low-cost leader in Europa, ha annunciato l’introduzione di una nuova rotta diretta tra Napoli e Fuerteventura, ampliando ulteriormente il suo network di destinazioni dal Sud Italia.

Questa nuova aggiunta rappresenta un’opportunità entusiasmante per i viaggiatori italiani che desiderano esplorare le bellezze naturali e il clima mite delle Isole Canarie.

Nuovo volo Napoli-Fuerteventura operato da EasyJet dal 25 giugno 2025

Dettagli della Rotta:

Partenza : Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino

: Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino Destinazione : Aeroporto di Fuerteventura (FUE)

: Aeroporto di Fuerteventura (FUE) Frequenza: I voli saranno operativi a partire dal 25 giugno 2025, con una frequenza settimanale (ogni mercoledì) che potrebbe aumentare in base alla domanda.

Perché Fuerteventura? Fuerteventura, la seconda isola per dimensioni dell’arcipelago delle Canarie, è rinomata per le sue spiagge di sabbia bianca e dorata, il mare cristallino e il clima ideale per tutto l’anno. È una destinazione perfetta per gli appassionati di sport acquatici come il windsurf e il kitesurf, ma anche per chi cerca relax in uno dei tanti resort di lusso o esplorazioni naturalistiche tra parchi e dune desertiche.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di EasyJet Italia, ha dichiarato: “Napoli gioca un ruolo chiave nella nostra strategia in Italia. Siamo entusiasti di collegare il capoluogo campano con una destinazione tanto amata come Fuerteventura, offrendo ai nostri clienti nuove opportunità di fuga verso il sole e il mare delle Canarie“.

I biglietti per questa nuova rotta sono già disponibili per l’acquisto sul sito di easyJet, tramite l’app mobile e su altri canali di distribuzione. I viaggiatori sono invitati a prenotare in anticipo per approfittare delle tariffe più basse.