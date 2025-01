Dramma in Campania, trovato morto in casa a 51 anni: lo scopre la sorella. Cosa è successo

Tragedia a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, dove un uomo di 51 anni è stato ritrovato morto all’interno della sua abitazione. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del decesso.

Trovato morto in casa a Piedimonte Matese: aveva 51 anni

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il corpo privo di vita dell’uomo è stato ritrovato nella sua abitazione di via Salvo d’Acquisto, a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco, guidati dal caposquadra Angelo Pascarella.

Sarebbe stata la sorella, residente in un’altra città, a lanciare l’allarme non riuscendo a mettersi in contatto telefonico con il fratello. Di qui l’intervento dei Vigili del Fuoco che, trovando l’ingresso principale chiuso, sarebbero entrati attraverso una finestra, forzando in seguito il portone per consentire l’accesso ai sanitari del 118 accorsi sul posto.

Il corpo dell’uomo giaceva all’interno dell’appartamento già privo di vita e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul caso proseguono le indagini per risalire alle cause del decesso ma, al momento, la pista più accreditata è quella di un malore improvviso che avrebbe colpito l’uomo almeno 12 ore prima. Si tratta di un’ipotesi che dovrà essere confermata o smentita.

Intanto nelle ultime ore un’altra tragedia ha colpito il territorio campano. Si tratta della morte di una giovane infermiera, deceduta a soli 31 anni, a seguito di un incidente in moto che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Varcaturo.