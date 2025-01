Tragedia nel Napoletano, cade dalla moto e un’auto la travolge: Marilena muore a 31 anni

Tragedia tra Lago Patria e Varcaturo (in provincia di Napoli) dove nel tardo pomeriggio di ieri ha perso la vita Marilena Romano, una infermiera morta a soli 31 anni a seguito di un grave incidente in moto.

Incidente a Varcaturo: infermiera morta a 31 anni

Stando a quanto emerso, la donna era a bordo della sua moto quanto, lungo la Ss7 Quater, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo contro il guardrail nei pressi dello svincolo. Dopo essere caduta dal mezzo, sarebbe poi stata travolta da un’auto, perdendo la vita sul colpo.

“Ore 18:30 sulla Ss7 quater tra Lago Patria e Varcaturo è avvenuto un bruttissimo incidente motociclistico dove ha perso la vita una collega infermiera del 118 in servizio alla postazione di Marano. Sul posto l’ambulanza e l’automedica di Varcaturo che in una corsa disperata hanno trasportato la donna al pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, purtroppo non c’è stato nulla da fare per la giovane collega“ – si legge nella nota diffusa dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

“Secondo le prime ricostruzioni, la collega era in sella alla sua Kawasaki di grossa cilindrata e per motivi da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è finita sotto un’auto che sopraggiungeva. Il 12 gennaio scorso la collega fu vittima dell’incidente che ha coinvolto l’ambulanza di Marano uscendone illesa. Come associazione ed in rappresentanza di tutti i colleghi ci uniamo al dolore della famiglia”.