DOPPIA ALLERTA METEO: temporali, venti fortissimi e mare agitato a Napoli e in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania, nell’ambito delle attività di previsione del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali e un contestuale avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato, entrambi validi per tutta la giornata di domani, martedì 28 gennaio 2025.

Allerta meteo in Campania il 28 gennaio: temporali e vento

L’allerta per venti forti Sud-Occidentali con possibili raffiche e conseguente mare agitato con possibili mareggiate riguarda tutta la Campania, dunque anche Napoli. L’allerta gialla per temporali con conseguenti scenari di impatto al suolo valutati in un dissesto idrogeologico localizzato con possibili allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, frane e caduta massi, riguarda invece l’intero territorio regionale ad esclusione delle zone di allerta 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Su queste due zone, dunque, sebbene il quadro meteo sia di livello Verde per il rischio connesso alle precipitazioni piovose, insisteranno venti forti come sul resto della Campania. Si evidenzia, infatti, che il codice colore è utilizzato esclusivamente per le allerte meteo da temporali e non per l’allerta per venti forti e mare agitato.

Sia l’allerta per temporali che quella per vento forte e mare agitato permarranno per l’intera giornata, con scadenza alle ore 23:59 del 28 gennaio. La Protezione civile regionale ricorda ai Sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali, di predisporre tutte le misure previste dalle rispettive pianificazioni, di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione agli avvisi diramati dalla Sala Operativa Unificata della Regione Campania.