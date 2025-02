Meret shock, rientra prima e si ritrova i ladri in casa: malviventi in fuga

Nella serata del 30 gennaio 2025, un episodio inquietante ha coinvolto Alex Meret, il portiere del Napoli. Due ladri hanno tentato di fare irruzione nella sua abitazione situata a Lucrino, nel comune di Pozzuoli.

Questo tentativo di furto è avvenuto in un momento cruciale sia per Meret che per la squadra, a poche ore dalla partita contro la Roma all’Olimpico, un incontro fondamentale nella lotta per lo Scudetto.

Secondo quanto riportato da varie fonti, i malviventi non si aspettavano il rientro anticipato di Meret e della sua famiglia.

Ladri a casa di Alex Meret

La loro presenza improvvisa ha colto i ladri di sorpresa, costringendoli a fuggire senza riuscire a portare a termine il furto. L’episodio è stato denunciato immediatamente, e le indagini sono già in corso per identificare i responsabili.

Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per raccogliere prove utili.

Questo incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei calciatori, un problema che non è nuovo nella città di Napoli.

Infatti, lo stesso Meret non è l’unico calciatore del Napoli ad aver affrontato problemi di questo tipo; anche il calciatore Neres ha vissuto un’esperienza simile all’inizio della stagione, con un furto mirato a un orologio di valore.