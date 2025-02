ULTIM’ORA. Trema la terra in Campania: scossa di terremoto di 2.2

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto avvenuta alle ore 11:01 di oggi, 3 febbraio 2025, con epicentro a Marzano Appio, in provincia di Caserta.

Scossa di terremoto a Marzano Appio (Caserta)

La scossa, di magnitudo 2.2, si è verificata alle ore 11:01 di questa mattina a Marzano Appio, nel Casertano. Potrebbe essere stata percepita dai residenti della zona ma al momento, vista la bassa intensità del sisma, non si segnalano danni a cose o persone.

Tra la notte e la mattinata di ieri altre due scosse avevano interessato la zona di Roccamonfina, di recente colpita da una serie di terremoti, alcuni anche abbastanza forti. Gli ultimi due eventi sismici si sono verificati ieri, 2 febbraio, di magnitudo 2.7 e 2.4.

La più forte finora rilevata è stata la scossa dello scorso 9 dicembre, di magnitudo 3.6, percepita non solo nel Casertano ma anche in alcuni Comuni della provincia di Napoli. Tra Roccamonfina, Sessa Aurunca e gran parte dell’alto Casertano, a seguito del forte tremolio, la gente aveva preferito scendere in strada, lasciando le proprie abitazioni, in attesa di eventuali scosse di assestamento.

A chiarire i motivi scatenanti del terremoto era stato il professor Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, che a Il Mattino ha dichiarato: “Il terremoto di questa mattina è avvenuto all’interno di una struttura tettonica certamente attiva. Tutto l’Appennino è in estensione ed eventi sismici come questo ce ne sono circa duecento in Italia all’anno di magnitudo tra 3 e 4“.

“Si tratta di eventi di bassa energia e distribuiti su quasi tutto il territorio nazionale. La profondità del sisma di stamani dovrà essere ricalcolata più dettagliatamente perché dipende da tutti i segnali che riceviamo, non è qualcosa di così immediato e sarà rivalutata. Al momento abbiamo una profondità di circa 2 km”.