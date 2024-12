ULTIM’ORA. Scossa di terremoto nel Casertano, magnitudo 3.6: avvertita anche a Napoli

Una scossa di terremoto ha fatto tremare il Casertano nella mattinata di oggi, 9 dicembre 2024: il sisma è stato localizzato a Roccamonfina ma sarebbe stato avvertito anche in provincia di Napoli.

Terremoto a Roccamonfina oggi: avvertito anche a Napoli

La scossa, di magnitudo 3.6, è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 7:33 di questa mattina, ad una profondità di 2 km. Sarebbe stata avvertita chiaramente dai residenti della zona ma anche nei territori circostanti, fino al Napoletano.

In particolare tra Roccamonfina, Sessa Aurunca e gran parte dell’alto Casertano, a seguito del forte tremolio, la gente sarebbe scesa in strada, lasciando le proprie abitazioni, in attesa di eventuali scosse di assestamento. Al momento non si segnalano danni a cose o persone ma si attendono aggiornamenti. Pare che il sindaco abbia deciso di tenere chiuse tutte le scuole in via precauzionale.

Il terremoto segue di poco quello che si è verificato proprio il giorno precedente nel Salernitano. Nella giornata di ieri, 8 dicembre, alle ore 7:35, infatti, una scossa di magnitudo 2.3 ha colpito la comunità di Polla e i Comuni vicini. Il 6 dicembre, invece, uno sciame sismico si è verificato ancora una volta in Campania, nel Napoletano, nella zona dei Campi Flegrei, dove è ancora in corso la crisi bradisismica.