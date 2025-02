Arriva l’irruzione fredda dalla Scandinavia, gelo e venti artici in Campania: la data

Dopo il passaggio dell’Anticiclone delle Azzorre, che determinerà un clima mite e piacevole per il periodo, stando alle previsioni meteo è in arrivo nei prossimi giorni una nuova irruzione gelida che darà il via ad una vera e propria riscossa dell’inverno sull’Italia, con un drastico calo delle temperature che riguarderà anche Napoli e la Campania.

Meteo Napoli e Campania, arriva l’irruzione gelida

Secondo le stime de Il Meteo, da martedì 4 fino a giovedì 6 febbraio, grazie al dominio dell’Anticiclone, il panorama meteorologico sarà particolarmente stabile e soleggiato. Si tratterà, tuttavia, di una breve tregua, pronta a lasciare spazio, ben presto, ad un nuovo capovolgimento climatico.

A partire da venerdì 7, infatti, un improvviso sbilanciamento dell’alta pressione verso la Scandinavia aprirà la strada all’ingresso di venti freddi di origine artica che giungeranno nel Mediterraneo provocando la formazione di un vortice ciclonico che non solo farà ritornare il maltempo ma determinerà anche un vero e proprio crollo delle temperature, favorendo il ritorno della neve fino a quote molto basse.

La data da cerchiare è proprio quella di venerdì 7 febbraio che trascorrerà all’insegna di un netto peggioramento che interesserà dapprima il Nord (in mattinata) e verso sera si estenderà anche al Sud. Il drastico calo termico favorirà il ritorno della neve sulle regioni del Nord-Ovest, anche nelle zone pianeggianti.

La gelida perturbazione dovrebbe coinvolgere gran parte del weekend, tra temperature rigide e gelidi venti artici. A ridosso del fine settimana un miglioramento è previsto al Sud e parte del Centro, dove si registreranno valori più miti, grazie al rinforzo dei venti di Scirocco. Anche l’inizio della prossima settimana potrebbe rivelarsi particolarmente perturbato sul fronte climatico, con maltempo diffuso previso anche a Napoli. Vista la distanza temporale, tuttavia, è necessario attendere ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione.