Chi era Domenico, il ragazzo morto a soli 17 anni: investito e ucciso a Napoli

Si chiamava Domenico Cirillo il ragazzo di soli 17 anni morto a seguito del tragico incidente avvenuto in viale Dohrn, poco distante dal lungomare di Napoli, nella notte del 2 febbraio, quando è stato investito da un’auto in corsa.

Incidente a Napoli, investito Domenico: morto a 17 anni

Stando a quanto emerso, Domenico stava attraversando la strada quando sarebbe stato travolto in pieno da una Mini Cooper con alla guida un giovane appena patentato. Le lesioni riportate nello schianto si sarebbero rivelate troppo gravi, fino a causarne il decesso.

Grande il dolore della comunità per la scomparsa del 17enne, molto conosciuto e benvoluto in zona. Frequentava il liceo a Fuorigrotta e faceva parte della formazione Under 19 della Napoli Basket Academy.

“La Napoli Basket Academy esprime profondo cordoglio per la scomparsa del giovane atleta Domenico Cirillo, a seguito di un tragico incidente stradale della scorsa settimana. In questo momento di immenso dolore, il Presidente della Napoli Basket Academy Riccardo Gattola, insieme a tutta la società, si stringe ed esprime totale vicinanza alla famiglia di Domenico Cirillo, agli amici e a tutta la comunità cestistica, ricordando Domenico, giovane talento della formazione Under 19″ – si legge nel post d’addio diffuso sui canali social della Napoli Basket Academy.

Anche l’amministrazione comunale ha trasmesso una nota ufficiale di condoglianze, esprimendo “profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Domenico Cirillo. Domenico era un membro attivo della comunità, conosciuto per la sua passione per la pallacanestro. Il sindaco Manfredi e l’intera Amministrazione Comunale si stringono al dolore della famiglia Cirillo porgendo le più sentite condoglianze ed esprimendole vicinanza”.