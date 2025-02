A Sanremo un milanese pazzo degli azzurri, Kekko dei Modà: “Sono malato del Napoli”

Oltre a Massimo Ranieri e Stash dei The Kolors, c’è un altro tifoso partenopeo tra i big del Festival di Sanremo 2025: si tratta di Francesco Silvestre, per tutti Kekko, il frontman del gruppo dei Modà che ha più volte dichiarato il suo amore per il Calcio Napoli.

I Modà a Sanremo: il legame con Napoli

Proprio poco prima della vittoria dello scudetto della squadra azzurra, nella stagione 2022-2023, in un’intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo, Kekko Silvestre aveva dichiarato: “Sono malato del Napoli, altro che tifoso! La parola scudetto? Di solito sono sempre scaramantico ma quest’anno non ce la faccio ad esserlo perché siamo troppo belli. Non troppo forti e basta, siamo anche troppo belli. Dai, questo è l’anno giusto per tornare a vincere lo scudetto”.

Per la loro quarta partecipazione al Festival di Sanremo, i Modà hanno presentato il brano Non ti dimentico che tratta il tema di un amore sconfitto dal rimpianto e dall’orgoglio. A Sorrisi e Canzoni, il leader dei Modà ha spiegato: “Il pezzo ha avuto diverse versioni, il mio intento era scrivere una bella canzone d’amore da portare a Sanremo. Il testo è potente e posso cantarlo come piace a me, con l’energia giusta. Mi auguro che farà innamorare il pubblico. Non ti dimentico è un sentimento, tutti abbiamo qualcuno che non dimentichiamo dentro di noi”.

Il cantante è rimasto vittima anche di un piccolo incidente poco prima del debutto a Sanremo. Avrebbe avuto un infortunio dietro le quinte del Teatro Ariston prima delle consuete prove del Festival. Avendo riportato una lieve contusione a livello del torace, è saltata la sua partecipazione al Green Carpet.