Testo e significato della canzone dei Coma Cose a Sanremo: “Cuoricini”

I Coma_Cose, il duo milanese composto da Fausto Zanardelli (Fausto Lama) e Francesca Mesiano (California), tornano al Festival di Sanremo nel 2025 con “Cuoricini”, una canzone che segna la loro terza partecipazione dopo “Fiamme negli occhi” (2021) e “L’addio” (2023). “Cuoricini” è un brano che esplora le dinamiche delle relazioni moderne, con un occhio critico verso l’influenza dei social media e un tocco di ironia sulla superficialità dell’era digitale.

Il testo di “Cuoricini” è un mix di osservazioni sarcastiche e riflessioni malinconiche sull’amore ai tempi dei social network.

Il testo di “Cuoricini” – Coma_Cose

di F. Zanardelli – F. Mesiano –

A. Filippelli – G. Manilardi – F. Zanardelli

Oggi mi sento una pozzanghera

Se l’ansia mi afferra

Con lo sguardo verso il cielo

Ma il morale per terra

Se mi trascuri impazzisco

Come maionese

Ci sto male, male male male

Vorrei svagarmi ma oggi una canzone

Dura come un temporale

Anche se è molto popolare

E mi hai buttato via

In un sabato qualunque

Mentre andavi in cerca

Di uno slancio di modernità

Ma tu volevi solo

cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Un divano e due telefoni

È la tomba dell’amore

Ce l’ha detto anche un dottore

Porta un chilo di gelato

E poi nel dubbio porta un fiore

E almeno un kiss, please

E se oggi ho le pupille

Più grandi del cuore non mi giudicare

Male male male

Che dovrei dire io che ti parlavo

E tu nemmeno ti mettevi ad ascoltare

Tu mettevi solo

Cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Ma fortunatamente

Un sabato qualunque

Mi hai portato via da tutta quanta

La modernità

Ma dove scappi senza

Cuoricini, cuoricini

Per l’autostima

Cuoricini, cuoricini

Che medicina

Cuoricini, cuoricini

Ma che tolgono il gusto

Di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Cuoricini, cuoricini

Cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Cosa significa la canzone dei Coma Cose

“Cuoricini” è una critica sottile e allo stesso tempo un affresco comico delle relazioni contemporanee, dove l’amore è spesso misurato in “like” e cuoricini virtuali. La canzone parla di come la ricerca di validazione attraverso i social media possa distruggere la profondità delle connessioni umane, riducendo l’amore a simboli digitali. I “cuoricini” diventano quindi un simbolo della superficialità, dell’ossessione per l’apparenza e della perdita del piacere di vivere autenticamente, anche nei momenti di errore e crescita personale.

Il duo mette in scena la tensione tra il desiderio di connessione autentica e la realtà distorta dall’era digitale, dove persino l’amore può diventare una performance per gli altri. L’ironia è evidente nel gioco di parole e nelle immagini forti, come gli occhi che “sparano sui cuoricini”, che rappresentano sia l’innamoramento che la distruzione di quest’ultimo per via della superficialità.

“Cuoricini” è anche un tributo alla complessità delle relazioni moderne, dove l’amore deve combattere contro le distrazioni tecnologiche per mantenere la sua essenza. Il brano invita a riflettere su come ci si stia perdendo nell’infinito scroll dei social, dimenticando di vivere nel momento e di costruire relazioni basate su autenticità e presenza.