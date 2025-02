Andrea Settembre: “Io a Sanremo e il Napoli in vetta, un sogno”

In un’intervista esclusiva rilasciata oggi a Radio Kiss Kiss, Andrea Settembre, il giovane cantante napoletano in gara tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025, ha condiviso con gli ascoltatori i suoi pensieri, emozioni e speranze legati alla partecipazione a questo evento iconico.

Andrea Settembre a Sanremo: “Sono un grande tifoso del Napoli”

Un Emotivo Ritorno alla Musica:

Marco: “Andrea, benvenuto a Kiss Kiss Napoli! Come ti senti a partecipare a Sanremo con il tuo brano ‘Vertebre’?”

Andrea: “Sanremo è elettrizzante. Non vedo l’ora che venga stasera. Sanremo è un sogno che si realizza per chi fa musica.”

Il Tifo e la Scaramanzia:

Conosciuto per la sua passione per il Napoli, Andrea ha rivelato un lato scaramantico legato al suo tifo.

“Sono un grande tifoso del Napoli, ma non vado allo stadio; è una scaramanzia. Il Napoli lo devo vedere sul mio divano. Siamo scaramantici, non diciamo niente, ma confido tutto il supporto che sente il Napoli quando gioca, un’energia che conosciamo bene e spero che arrivi anche a me durante le mie esibizioni sul palco di Sanremo.”

La Musica con il Cuore:

Andrea ha parlato della sua filosofia musicale, che si riflette nel suo brano “Vertebre”. “Penso sempre a me piccolo Andrea, faccio tutto con il cuore. La mia musica è un’estensione di me stesso, dei miei sentimenti, delle mie esperienze”.

Sul Concorso e la Competizione:

Raf: “Come ti prepari per una competizione come Sanremo?”

Andrea: “È una full immersion grandissima. Prove su prove, fit check, interviste. Una ruota velocissima, ma è bellissimo. Non vedo l’ora di condividere il palco con così tanti talenti”.

Il Successo e i Sogni:

Andrea ha condiviso i suoi sogni e aspettative per dopo Sanremo. “Spero che ‘Vertebre’ possa portare un messaggio positivo, che possa toccare il cuore delle persone come la musica ha toccato il mio. Dopo Sanremo, il mio obiettivo è continuare a crescere, a scrivere, a cantare, a vivere la musica.”