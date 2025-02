Il personaggio del momento è il giovanissimo Andrea Settembre, il cantante napoletano è in corsa per la categoria “Giovani Promesse” di Sanremo 2025. Un ragazzo che Napoli sta scoprendo in queste settimane, grazie anche al suo spiccato amore per la sua terra.

Andrea Settembre tra Sanremo e lo scudetto del Napoli, la risposta del giovane cantante

Nel corso della diretta, Settembre si è espresso sulla serata di ieri: “È stata un’emozione enorme, sono al settimo cielo. Ero contento di poter cantare vertebre a tutti, ero molto emozionato. Sono a Sanremo con il mio staff, i miei genitori, mio fratello e la sua fidanzata. Io invece, sono single”.

Riguardo alla scaramanzia di cui già aveva parlato, il cantante dice: “Sono molto scaramantico, prego San Gennaro, ho molti cornicelli con me”.

Ad Andrea Settembre, tifoso del Napoli come ha più volte dichiarato, è stato chiesto: “Tra Sanremo e lo scudetto cosa tifi di più?”. Il cantante ha ironicamente risposto: “Tra Sanremo e lo scudetto? forse tifo un pizzico in più per me stesso”.

Settembre, diminuitivo di Andrea Settembre, è uno dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte: infatti con il brano Vertebre sfiderà Maria Tomba, la coppia Vale Lp e Lil Jolie e Alex Wise. Con alcuni degli altri concorrenti, condivide un passaggio in alcuni talent, come a X Factor, dove si è fatto notare nell’edizione 2023 anche grazie alla cover di Amandoti degli CCCP – Fedeli alla linea. Il giovane cantautore napoletano classe 2001 potrebbe essere tra i favoriti della competizione sanremese, anche grazie ai 6 milioni di stream raccolti da Vertebre su Spotify, in attesa dei suoi primi grandi concerti: l’8 marzo all’Auditorium Parco Della Musica di Roma e l’11 aprile alla Casa della Musica di Napoli