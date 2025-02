Un napoletano ha fatto innamorare Rose Villain: chi è il marito della “preta” di Sanremo

La regina del Festival è a tutti gli effetti Rose Villain. La “Preta” coì ironicamente denominata da uno spettatore all’Ariston è la donna della settimana sanremese. Nonostante le sue origini milanesi, la 35enne è legata a Napoli, anche grazie il marito, napoletano doc.

Parliamo di Andrea Ferrara, conosciuto in arte come Sixpm. Nato a Napoli 21 marzo 1988, il producer è cresciuto in Campania, prima di andare a vivere Milano per poi sposarsi con la cantante a New York, dove tutt’ora vive.

Chi è Sixpm, il marito napoletano di Rose Villain, star assoluta di questo Festival di Sanremo

Nato e cresciuto a Napoli, inizia ad approcciarsi alla musica in giovane età, iniziando a suonare la chitarra e poi il basso. Qualche anno dopo si trasferisce a Milano. A 14 anni già compone e suona, frequenta corsi di chitarra dove vince un premio e si esibisce con Elio e le Storie Tese in una discoteca milanese; verso i 17 anni con Pietro Miano formerà il team di produzione 2nd Roof con i quali rimarrà fino al 2014.

Dal 2016 ha iniziato a frequentare alcuni tra i maggiori studi di registrazione di Los Angeles dove ha collaborato con vari autori vincitori di Grammy come Bibi Bourelly, Stevie Aiello, Jay Novus. La sua musica ha suscitato l’interesse del team di Mike Will Made It, Bob Sinclar, Robin Schulz e molti altri. Nel 2018 ha firmato il suo primo contratto editoriale internazionale con BMG. Nel 2019 debutta come artista nel singolo Kanye Loves Kanye insieme a Rose Villain e gli MDNT, il singolo è uscito via Island Records UK.

Sixpm ha prodotto e co-prodotto singoli di successo come Chico di Guè, Rose Villain e Luchè, Milionario sempre di Guè, Don Medellín di Salmo. Nel 2021 produce e assume la direzione artistica dell’intero album di Gue Guesus.

Nel 2022 pubblica, insieme a Jovanotti, i singoli I love you baby e Sensibile all’estate.

Il 19 Maggio 2023 esce con il suo singolo insieme a Guè e Ghali dal titolo Puta pubblicata da Capitol Italia Universal etichetta per cui Ferrara è stato nominato direttore artistico.

Il 10 Aprile 2024 sigla un nuovo contratto editoriale con Sugar Music Publishing. Il 15 Maggio 2024 fonda insieme alla moglie Rose Villain la società editoriale Cash and Carter Music amministrata da Warner Chappell Music Italiana.