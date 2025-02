VIDEO/ Carlo Conti sgrida Elettra Lamborghini in diretta: scoppia il caso. L’episodio a Sanremo

Carlo Conti bacchetta Elettra Lamborghini in diretta, l'episodio che ha fatto scalpore a Sanremo

La terza serata di Sanremo ha visto esibirsi i restanti quattordici cantanti in gara che hanno chiuso il “secondo giro” d’ascolti prima della serata cover che andrà in onda in data odierna dalle 20:30.

Il giovedì di Sanremo non ha però convinto il pubblico social. Carlo Conti nonostante gli ottimi numeri negli ascolti, non è entrato nel cuore dei telespettatori. Al conduttore viene contestato un Festival “sui binari”, tanta corsa per finire presto e pochi momenti da ricordare.

Carlo Conti bacchetta Elettra Lamborghini in diretta, l’episodio capitato in diretta a Sanremo

Durante la presentazione di uno dei brani in gara, è toccato ad Elettra Lamborghini accompagnare Carlo Conti “sul cubo”. La showgirl però è stata bacchettata dal direttore artistico per la sua “lentezza” nella presentazione affermando: “Lamborghini, puoi rimettere anche il turbo, puoi anche andare un po’ più veloce”.

La stessa Lamborghini sul momento ha rimediato con una battuta. Per poi chiudere la presentazione del cantante. L’episodio non è passato inosservato però sui social. Carlo Conti è accusato dagli spettatori per questa continua “corsa” che fa nel corso della puntata. Sono tanti gli episodi segnalati dai fans: cantanti accompagnati fuori dal palco, ospiti che vengono limitat, etc.

Non è proprio il ritorno sul palco che sperava di vivere Conti, nonostante gli ottimi numeri negli ascolti, che lo mettono anche più in alto rispetto ad Amadeus, che a sua volta aveva l’amore del pubblico. Vedremo cosa succederà stasera. Quando saranno oltre 24 l’esibizioni, senza dimenticare che tra i co-conduttori ci sarà anche Mahmood (che canterà alcuni dei suoi brani) in compagnia di Geppy Cucciari.