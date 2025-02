Alessandro Cattelan, sulla gag a Roccaraso: “Lo rifarei, io di Napoli parlo solo bene”

Alessandro Cattelan è uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo: a molti non è piaciuta la sua gag su Roccaraso durante il Dopo Festival, per questo motivo lui spesso ha fornito chiarimenti sulla questione dichiarando di avere un ottimo rapporto con la città di Napoli.

Alessandro Cattelan a Sanremo: “Non ho offeso Napoli”

Cattelan avrebbe spinto i suoi ospiti a intonare la canzone Montagne Verdi, di Marcella Bella, cambiandone, però, le parole e facendo un chiaro riferimento al caso Roccaraso. Per molti, e per lo stesso Rocco Hunt che si sarebbe rifiutato di cantarla, il siparietto si sarebbe rivelato particolarmente offensivo contro i napoletani.

Cattelan proprio nell’ultima conferenza stampa del Festival ha spiegato: “Lo rifarei perché di base è quello che facciamo lì. In queste serate abbiamo sempre cercato di modificare le canzoni del Festival o di trovare degli agganci legandoli in qualche modo a notizie. C’ era Marcella Bella la cui canzone più famosa è Montagne Verdi e questo è stato l’anno in cui una nuova montagna è diventata molto famosa”.

“Io con Napoli ho un rapporto splendido, è una città che mi gasa, nella quale sono sempre felicissimo di andare. Quando ci vado vengo sempre coccolato dalle persone, mi trattano sempre bene e non perdo occasione per parlarne bene. Anche nel Dopo Festival ho commentato le esibizioni e tra le mie preferite c’era quella di Rocco Hunt e Clementino. A volte si confonde il soggetto di una battuta con il bersaglio. Il bersaglio di quella battuta non era Napoli ma l’effetto dei social sulla gente per cui basta il post di un influencer e partono i pullman per andare nella località consigliata. Ho sempre avuto un rapporto meraviglioso con Napoli e sono sicuro che continuerò ad averlo”.