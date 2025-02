Dopo il terremoto di 3.9 a Napoli e Campi Flegrei altre scosse in mattinata: la magnitudo

Prosegue anche nella mattinata di oggi, 17 gennaio, lo sciame sismico che da ieri sta interessando la zona dei Campi Flegrei dando vita a scosse di terremoto anche abbastanza forti, percepite fino a Napoli.

Terremoto Campi Flegrei oggi: altre due scosse in mattinata

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a quest’amministrazione che a partire dalle ore locali 16:53 del 15 febbraio è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 160 terremoti con una magnitudo massima di 3.9″ – si legge nella nota diffusa sui canali ufficiali del Comune di Pozzuoli.

La scossa di 3.9 è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 00:19. Il tremore è stato chiaramente percepito non solo nelle zone di Pozzuoli e dei Campi Flegrei ma anche in tutta la provincia di Napoli.

Una ulteriore scossa, di magnitudo 2.0, si è verificata alle 00:21, seguita da un’altra, alle 1:39, di magnitudo 2.3. Altri due eventi sismici, di magnitudo 2.0 e 2.4, sono stati registrati rispettivamente alle 3:14 e 5:04. Questa mattina, alle ore 8:12 e 8:14, altre due scosse, di magnitudo 3.2 e 2.8, hanno allarmato la popolazione.

“A seguito della scossa di magnitudo 3.9, stiamo predisponendo l’assistenza per la popolazione al Palatrincone di Monterusciello, dove saranno presenti anche psicologi specializzati per la gestione delle emergenze di questo tipo. Abbiamo chiesto il supporto della Protezione Civile Regionale. Per il trasferimento al palazzetto è in attivazione un servizio di navetta da e per Monterusciello” – è l’ultima comunicazione fornita dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

“Le aree di raccolta sono le seguenti: Lungomare Pertini, Piazza a Mare, Largo del Ricordo. Il Palatrincone potrà essere raggiunto anche con la propria auto. Per le persone non autosufficienti che vogliano richiedere supporto, sono attivi i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale”.