Terremoto, controlli tra i quartieri e le scuole di Napoli: nuova riunione in corso

A seguito del lungo sciame sismico che ha colpito la zona dei Campi Flegrei, con una scossa di terremoto di 3.9 avvertita in tutta la provincia di Napoli, l’amministrazione comunale partenopea ha attivato le consuete procedure di controllo e monitoraggio, rivolgendo l’attenzione ai quartieri più vicini all’epicentro e alle scuole del territorio.

Terremoto ai Campi Flegrei: controlli a Napoli

“A seguito della forte scossa di questa notte delle 00:19 si è tenuta in Prefettura una riunione con il capo della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano. Il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) riunitosi alle 3:30, 5:30 e 7:30 ha costantemente seguito la situazione. Una nuova riunione del CCS è programmata alle 10:30″ – si legge nella comunicazione diffusa dal Comune di Napoli.

Da ieri, il sindaco Gaetano Manfredi sta monitorando la situazione tenendosi costantemente in contatto con i vertici nazionali e regionali della Protezione Civile mentre i tecnici comunali e gli operatori della Protezione Civile stanno proseguendo le loro attività di monitoraggio in particolare degli edifici scolastici cittadini dei quartieri più vicini alla zona dei Campi Flegrei. Proprio nelle scorse ore è stato effettuato un sopralluogo dei vigili del fuoco alla scuola Michelangelo Augusto, Plesso Ilioneo, con protezione civile e tecnici comunali.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a quest’amministrazione che a partire dalle ore locali 16:53 del 15 febbraio è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 160 terremoti con una magnitudo massima di 3.9″ – si legge nella nota diffusa sui canali ufficiali del Comune di Pozzuoli.

La scossa di 3.9 è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 00:19. Il tremore è stato chiaramente percepito non solo nelle zone di Pozzuoli e dei Campi Flegrei ma anche in tutta la provincia di Napoli.

Una ulteriore scossa, di magnitudo 2.0, si è verificata alle 00:21, seguita da un’altra, alle 1:39, di magnitudo 2.3. Altri due eventi sismici, di magnitudo 2.0 e 2.4, sono stati registrati rispettivamente alle 3:14 e 5:04. Questa mattina, alle ore 8:12 e 8:14, altre due scosse, di magnitudo 3.2 e 2.8, hanno allarmato la popolazione.