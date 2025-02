Ancora sciame sismico nel Napoletano, oltre 500 terremoti registrati: altra scossa di 3.1

Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei con scosse di terremoto anche abbastanza forti avvertite in tutta la provincia di Napoli: l’ultima di magnitudo 3.1 rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 3:11 di oggi, 18 febbraio 2025.

Terremoto ai Campi Flegrei: ancora scosse fino a Napoli

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 16:53 (UTC 15:53) del 15/02/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 526 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (526 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.9 ± 0.3“ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.

Dopo la forte scossa di 3.9 avvertita alle ore 00.20 del 19 febbraio, diverse scosse sono state avvertite per l’intera giornata. Anche questa notte l’area flegrea è stata interessata da svariati eventi sismici, come le scosse di magnitudo 2.4, 2.0, 3.1, 2.2 che si sono susseguite rispettivamente alle ore 1:06, 1:28, 3:22, 3:22. Anche in queste ultime ore si rilevano scosse molto lievi.

“Lo sciame è ancora in corso. Uno dei più lunghi nella storia del bradisismo. La magnitudo, gli epicentri differenti e la frequenza delle scosse suscitano comprensibili preoccupazioni in tutti voi. Ho richiesto al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano un incontro pubblico con la comunità scientifica nazionale per spiegare a tutti noi cosa sta accadendo. Siamo tutti preoccupati, ma siamo al lavoro per dare risposte, ognuno con le sue competenze” – ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.