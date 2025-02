ULTIM’ORA. Ancora scosse di terremoto ai Campi Flegrei, avvertito un boato: la magnitudo

Un’altra scossa di terremoto è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro ai Campi Flegrei nella mattinata di oggi, 21 febbraio 2025.

Ancora una scossa di terremoto ai Campi Flegrei oggi

Dopo i due sciami sismici registrati in questi ultimi giorni, alcune scosse si sono susseguite anche nel corso della notte, come quella di magnitudo 2.3 segnalata alle ore 2:34. Questa mattina, alle 8:53, si è verificata una ulteriore scossa di magnitudo 2.3.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.3 ± 0.3 localizzato nei pressi di via Antiniana nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma si è prodotto alle 08:53 ora locale (UTC 07:53) del 21/02/2025, alla profondità di 1.7 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro” – si legge nella comunicazione diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.

La situazione ai Campi Flegrei è costantemente monitorata e, stando agli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio Vesuviano, al momento non vi sono particolari segnali di pericolo a livello vulcanico. Resta alto il livello d’allerta per il rischio sismico che induce le istituzioni a porre il massimo dell’attenzione sulla tenuta degli edifici. Al momento, nonostante le scosse abbastanza forti, non si sono registrati gravi danni.