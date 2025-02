Scoperto un nuovo Coronavirus, si chiama “HKU5”: cosa sappiamo

Un team di ricercatori cinesi ha scoperto un nuovo Coronavirus dei pipistrelli che, stando a quanto rilevato nel loro studio, sarebbe trasmissibile anche all’uomo attraverso lo stesso recettore umano del virus che avrebbe generato i contagi da Covid-19.

Scoperto un nuovo Coronavirus: cosa sappiamo

Come rende noto il South China Morning Post, prima autrice dello studio è Shi Zhengli, la virologa nota in particolar modo per la sua vasta ricerca sui coronavirus dei pipistrelli e che era in servizio presso l’istituto di Wuhan, più volte etichettato come fulcro d’origine della pandemia. La stessa ricercatrice, tuttavia, avrebbe più volte smentito il collegamento tra la struttura e la diffusione del Covid-19, sostenendo, invece, il filone incentrato sulla possibile trasmissione del virus all’uomo tramite un ospite animale intermedio.

La più recente ricerca, guidata da Zhengli, riguarda un nuovo lignaggio del coronavirus HKU5 identificato per la prima volta nel pipistrello giapponese a Hong Kong. Questo tipo di virus sarebbe in grado di legarsi all’enzima di conversione dell’angiotensina umano, lo stesso recettore usato dal Coronavirus per infettare le cellule.

Il team cinese sosterrebbe la necessità di monitorare costantemente l’evoluzione del virus pur sottolineando che, rispetto al Covid-19, il “rischio di insorgenza di HKU5-CoV-2 nelle popolazioni umane non dovrebbe essere esagerato“.

Dunque, tenendo conto che si tratta di studi ancora in corso e che dovranno essere confermati da ulteriori analisi, non vi è alcun rischio, al momento, di incorrere in una nuova pandemia. La forza del “nuovo coronavirus” si sarebbe dimostrata già in fase di ricerca estremamente ridotta e per nulla paragonabile a quella del più conosciuto Covid-19.