La figlia si innamora di una donna: i genitori la sequestrano e la chiudono in casa a Ercolano

Sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia sono le accuse mosse ad una coppia di genitori: padre e madre avrebbero rinchiuso la figlia nella propria abitazione, di Ercolano, ponendosi contro il suo orientamento sessuale.

Sequestro e maltrattamenti a Ercolano: genitori contro figlia

Sarebbe stata una 20enne, fidanzata della ragazza in questione (di 19 anni), ad allertare il 112 chiedendo aiuto per la sua amata. La relazione sentimentale tra le due non era mai stata tollerata dai genitori della 19enne dando seguito ad una serie di spiacevoli episodi.

Il culmine si sarebbe raggiunto ieri quando mamma e papà, rispettivamente di 47 e 43 anni, si sarebbero recati a Sant’Antonio Abate. Pare che avessero già minacciato la ragazza di dare fuoco all’abitazione della 20enne e per questo motivo le due avevano trovato ospitalità da una loro amica. I genitori della 19enne, però, avendo installato un gps nel cellulare della figlia, avrebbero trovato le ragazze presentandosi sotto casa.

Lì avrebbero prelevato con forza la propria figlia tra le urla dei presenti, strappandole lo smartphone dalle mani, afferrandola per le braccia e trascinandola in auto per poi andare via. La scena è ripresa dalle telecamere della videosorveglianza presenti all’esterno dell’abitazione e i carabinieri acquisiscono i filmati. Dopo aver ascoltato il racconto della 20enne e visionato i filmati, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco si sono precipitati a casa della ragazza.

Prima di fare irruzione, avrebbero sentito le urla e il pianto della ragazza dall’esterno dell’appartamento. Entrando hanno poi constatato la presenza della vittima in preda ad un pianto disperato: sarebbe stata obbligata dai genitori a restare in casa, senza uscire né avere contatti con l’esterno, e in quel momento era tra le braccia della nonna materna.

I militari ascoltano la storia della 19enne che oltre a quanto accaduto avrebbe raccontato anche altri episodi di violenza, percosse e minacce da parte dei genitori per costringerla ad interrompere la sua relazione sentimentale. Il padre e la madre della 19enne sono stati arrestati per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. La vittima ha deciso di lasciare la propria abitazione.