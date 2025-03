Campi Flegrei, Ciciliano: “I morti non li fanno i terremoti ma le case mal costruite”

Si è tenuta ieri al Maschio Angioino una seduta di consiglio comunale interamente dedicata al fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei, in presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano che hanno fatto il punto sugli interventi messi in campo per arginare le problematiche derivanti dai terremoti in corso.

Terremoti Campi Flegrei, parla Ciciliano

In apertura c’è stata una relazione del primo cittadino sulla situazione attuale e sulle iniziative previste. Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Mauro De Vito, e diversi rappresentati dei comitati cittadini che hanno esposto le loro istanze alle istituzioni.

“Una cosa è l’agibilità che si fa sulle case danneggiate, altra cosa è lo studio di vulnerabilità che si fa sulle case non danneggiate, altrimenti facciamo difficoltà a spiegare ai cittadini quella che poi è una differenza sostanziale. I terremoti non fanno morti, i morti vengono fatti dalle case che sono mal costruite. E’ indubbio che con un terremoto di magnitudo 5 (massimo atteso per i Campi Flegrei ma molto poco probabile che accada) un costruito non esageratamente sicuro può danneggiarsi con una scossa di questo genere” – ha sottolineato Ciciliano.

“Abbiamo predisposto delle aree nei posti dove abbiamo disponibilità. Laddove ci sia la necessità di fare accoglienza temporanea in poche ore dall’evento ci sarà la messa in funzione. Stiamo facendo tutto quello che serve per la predisposizione di Protezione Civile e Nazionale. Noi dobbiamo parlare con i cittadini non con chi vuole cavalcare il malcontento. Già è uscito un bando, basta fare domanda e ci sarà non solo la verifica degli edifici ma anche un fondo nazionale messo a disposizione dal Governo per risolvere eventuali problemi” – ha spiegato il sindaco Manfredi.