Mare Fuori 5 in anteprima su Rai Play, l’attesa è finita: a che ora vedere gli episodi

L’attesa per tutti i fan di Mare Fuori è finalmente terminata: a breve sulla piattaforma Rai Play saranno caricati i primi sei episodi della stagione 5 dell’amatissima serie napoletana.

Mare Fuori 5 su Rai Play: orario

“Mare Fuori 5, i primi sei episodi oggi a mezzanotte su Rai Play” – è l’annuncio diffuso sui canali social ufficiali di Rai Play e Mare Fuori, accompagnato da un video esclusivo che mostra il ritorno di Rosa Ricci (interpretata da Maria Esposito) all’interno del carcere minorile.

Gli appassionati della serie, dunque, potranno seguire le nuove puntate a partire dalla mezzanotte del 12 marzo mentre per la messa in onda in televisione, su Rai 2, bisognerà aspettare il 26 marzo. Nella stessa data, su Rai Play, saranno disponibili gli altri 6 episodi della stagione.

Mare Fuori: come si è conclusa la quarta stagione

L’ultimo episodio di Mare Fuori 4 si è concluso con il mistero della morte di Edoardo: non si sa chi e per quale motivo abbia colpito il giovane detenuto, proprio mentre si accingeva ad accaparrarsi il patrimonio del clan Ricci, nascosto all’interno del cimitero di Poggioreale.

Ad aggirarsi tra le nicchie in piena notte, oltre ai fratelli Cucciolo (Francesco Panarella) e Micciarella (Giuseppe Pirozzi), c’è Rosa Ricci, che anziché celebrare il suo matrimonio con Carmine (Massimiliano Caiazzo) decide di vendicare la sua famiglia dopo aver scoperto che ad aver ucciso suo padre è stato proprio Edoardo.

Alcuni fotogrammi lanciati sul web fanno ipotizzare anche la presenza di Carmela (Giovanna Sannino) al cimitero. Potrebbe essere stata lei, stanca dei continui tradimenti, a volersi vendicare una volta e per tutte di Edoardo, rivelando all’amica le sue intenzioni oppure avrebbe aiutato il marito a prelevare l’eredità dei Ricci? Resta il fatto che la conferma del ritorno in carcere di Rosa, diffusa proprio sui canali di Rai Play, farebbe pensare proprio a lei come possibile carnefice di quell’ex amico fraterno che non aveva esitato a tradirla.

Dopo essere scampato alla morte più volte, Edoardo stavolta sembra essere uscito definitivamente di scena, come anticipato dall’attore che lo ha interpretato, Matteo Paolillo. Altro grande addio è quello di Massimiliano Caiazzo che molto probabilmente non prenderà parte alla quinta stagione.