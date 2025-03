Da pizzaiolo ad attore, chi è Simone di Mare Fuori: “Se divento ricco do tutto a mia sorella”

Tra i nuovi personaggi di Mare Fuori 5 c’è Simone, un giovane detenuto che entra nell’Istituto Penitenziario Minorile legando fin da subito il suo destino a quello di Rosa Ricci (Maria Esposito): ad interpretarlo è Alfonso Capuozzo, un attore napoletano che avrà un ruolo di protagonista in questa stagione.

Chi è Alfonso Capuozzo, Simone di Mare Fuori 5

Simone viene incarcerato a seguito di un conflitto per il controllo di una piazza, in presenza di donna Wanda, la stessa che, dal carcere, gli impartirà degli ordini tramite la mediazione di sua zia, l’unica figura di riferimento per il giovane. Sua madre, infatti, è deceduta per una malattia mentre di suo padre non ha mai saputo nulla fino a quando proprio la mamma in punto di morte gli farà una rivelazione che intreccerà il suo destino a quello di Rosa.

Simone è interpretato da Alfonso Capuozzo, un giovane attore napoletano che nella serie riveste un ruolo di grande importanza. Anche lui, proprio come Maria Esposito, proviene da una famiglia di umili origini e sta rincorrendo con tutte le sue forze il suo più grande sogno.

“E’ stata un’occasione eccezionale, che mi ha fatto crescere molto, non soltanto professionalmente ma anche umanamente. Sotto il profilo personale, entrare a far parte di questo cast è stato stupendo, mi hanno accolto come una vera famiglia, vi posso assicurare che tutto funziona come in una grande famiglia. Ci vogliamo bene tutti” – ha rivelato l’attore in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

“Grazie allo studio di questo ruolo ho sperimentato e capito, per esempio, che nessuno nasce cattivo. Noi siamo come computer bianchi, senza input. E spesso diventiamo il riflesso di quello che ci accade. Fortunatamente, perché è una fortuna dove nasci e cresci, nella mia famiglia non sono mai esistite certe cose“.

“Prima di Mare Fuori facevo il pizzaiolo, è sempre stata una mia passione, fin da bimbo, quindi lavoravo già. Poi arrivo a questo provino. La cosa che mi ha reso più fiero di questo percorso è stata vedere la gioia dei miei genitori quando mi hanno confermato. Vengo da una famiglia semplice, molto umile. Nella mia famiglia non è mai capitato a nessuno una cosa così, fare l’attore. Se divento ricco do tutti i miei guadagni a mia sorella, così studia e fa qualcosa di importante, fa meglio di me“