Terremoto Campi Flegrei, crolla un solaio: a Pozzuoli estratta viva una persona dalle macerie

Nella notte tra il 12 e il 13 marzo 2025, un forte terremoto di magnitudo 4.4 ha scosso l’area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nei pressi di Pozzuoli, a una profondità di circa 2-3 chilometri.

La scossa, registrata alle ore 01:25, è stata avvertita distintamente non solo nei comuni flegrei, ma anche a Napoli e in diverse zone della Campania, scatenando paura tra la popolazione e causando danni in alcune aree. Tra gli episodi più significativi, il crollo di un solaio in un’abitazione a Pozzuoli, da cui una persona è stata estratta viva dai soccorritori.

Crolla un solaio a Pozzuoli dopo il terremoto: estratta viva una persona

A Pozzuoli, uno dei comuni più vicini all’epicentro, si sono registrati i danni più evidenti. In un’abitazione situata nei pressi di via Napoli, il terremoto ha provocato il crollo di un solaio.

I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno lavorato tra le macerie per soccorrere gli eventuali intrappolati. Dopo un’operazione delicata, una persona è stata estratta viva. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una donna, che ha riportato ferite non gravi.

I soccorritori hanno escluso la presenza di altre persone coinvolte nel crollo, ma le verifiche sugli edifici circostanti sono ancora in corso.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto un’intensità pari a quella registrata il 20 maggio 2024, rendendolo uno degli eventi sismici più violenti degli ultimi decenni nella zona dei Campi Flegrei.

La scossa principale è stata seguita da uno sciame sismico, con repliche di minore entità, tra cui una di magnitudo 1.6 alle 01:40 e un’altra di 1.1 alle 01:47. La superficialità dell’ipocentro ha amplificato la percezione del sisma, spingendo centinaia di residenti a riversarsi in strada nonostante la pioggia battente.