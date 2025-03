Domenica 30 marzo, una nuova avventura per bambini arriva al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: “La Bella Addormentata nel Museo”. Un appuntamento da non perdere che catapulterà i bambini e le famiglie nel magico mondo delle fiabe, ammirando allo stesso tempo le meraviglie del celebre sito museale.

La Bella Addormentata al Museo di Pietrarsa

Tratto dalla nota fiaba classica, “La Bella Addormentata nel Museo” è uno spettacolo teatrale itinerante per bambini dai 3 ai 10 anni, pieno di magia e ironia. La Principessina Aurora vive felice in un Museo con tante locomotive ma un giorno le accade qualcosa di bizzarro, a causa della vendetta di una fata cattiva. Solo dopo diverse peripezie, l’incantesimo viene spezzato e la Principessina Aurora torna a vivere felice tra le sue locomotive.

Subito dopo lo spettacolo, i piccoli ospiti potranno prendere parte ad un laboratorio a tema, incentrato sulla costruzione di una Bacchetta magica. Per partecipare all’evento il costo è di 10 euro sia per adulti che per bambini. Gli spettacoli si terranno in due fasce orarie, 11:00 e 15:30, seguiti dal laboratorio. Il percorso è pensato per i bambini dai 3 ai 10 anni.

RIEPILOGO INFO

Cosa: La Bella Addormentata nel Museo;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Portici – Napoli;

Quando: domenica 30 marzo (orari spettacoli 11:00 e 15:30);

Costo: 10 euro a persona (sia adulti che bambini).