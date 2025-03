Oggi, 19 marzo, Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni: un traguardo importante che la città di Napoli ha voluto celebrare con un concerto gratis in piazza del Gesù e tante altre iniziative che si susseguiranno nelle prossime ore.

Auguri Pino Daniele: stasera concerto gratis in piazza

In memoria dell’inconfondibile voce di Napoli, dalle ore 21, in piazza del Gesù, prenderà il via Je sto vicino a te Forever, un grande concerto che vedrà alternarsi sul palco diversi artisti come 99 Posse, Audio 2, Serena Autieri (che condurrà anche la serata), Francesco Baccini, Mario Biondi, Rossana Casale, Roberto Colella, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Carlo Faiello, Eugenio Finardi, Gigi Finizio, Letizia Gambi Womanity Quintet, Enzo Gragnaniello, Morgan, Negrita, Lina Simons e Michele Zarrillo. La serata sarà trasmessa anche su Rai 2 in data da definirsi.

Sempre alle ore 21:00, al Palapartenope di Napoli, si terrà il Memorial Je sto vicino a te che vedrà tra gli ospiti Joe Barbieri, Grazia Di Michele, Marisa Laurito, Leo Gassman, Jelecrois, Fabiana Martone, Walter Ricci e Ste. A condurre la serata saranno Gigio Rosa e Emanuela Tittocchia.

Nel pomeriggio, alle ore 14:30, davanti al Teatro Mercadante ci sarà Napoliterramia, un flash mob organizzato dal cantautore Canio Loguercio e dalla regista Alessandra Cutolo, con il coinvolgimento delle scrittrici Sabrina Efionayi e Igiada Scego.

A Port’Alba, alle ore 18:00, si terrà un incontro di lettura con i giornalisti e scrittori Pier Luigi Razzano e Gianni Valentino sulle pagine dei loro libri “A Napoli con Pino Daniele” e “Feeling Pino Daniele”. Infine, il 20 marzo, alle ore 9:00, al Palazzo Reale di Napoli sarà inaugurata la mostra Pino Daniele Spiritual a cura della Fondazione Pino Daniele presieduta dal figlio Alessandro.