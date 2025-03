“Abbiamo ricevuto il tuo curriculum”, la nuova truffa telefonica: che succede e cosa fare

Sono sempre più numerose le segnalazioni anche a Napoli sulla nuova truffa telefonica che fa leva sul presunto invio di un curriculum, dando l’impressione all’utente di interfacciarsi con un’azienda interessata a nuove assunzioni.

“Abbiamo ricevuto il curriculum”: attenzione alla truffa telefonica

Nella maggioranza dei casi, l’utente viene contattato telefonicamente, tramite un numero di cellulare italiano che, all’apparenza, non sembrerebbe destare sospetti. Alla risposta, si sente una voce registrata (maschile o femminile) che annuncia di aver ricevuto il curriculum dell’interlocutore invitandolo a contattare il numero in questione tramite Whatsapp per ottenere maggiori informazioni in merito.

Pare che qualcuno sia stato contattato anche direttamente attraverso Whatsapp, proponendosi sempre come agenzia o datore di lavoro. Una strategia che fa leva sul bisogno occupazionale di molti che sarebbero tentati realmente a credere di essere stati selezionati per un determinato tipo di lavoro.

In realtà, però, si tratta di una truffa messa in atto per estorcere dati personali sensibili, promettendo un impiego che però alla fine non esiste e mai sarà assicurato. Agli utenti in genere viene inviato un link che rimanda a una serie di moduli da compilare per il datore di lavoro, così da ottenere facilmente i dati della vittima. In altri casi si estorce direttamente il denaro, promettendo all’utente guadagni veloci tramite investimenti online. In questo modo, dunque, si prelevano dati sensibili personali e si tenta persino di svuotare il conto ai soggetti contattati.

Truffa telefonica: cosa bisogna fare

Per difendersi da questo tipo di truffa bisognerebbe innanzitutto dubitare dei numeri di cellulare sconosciuti e non rispondere alle telefonate o ai messaggi sospetti. Una volta entrati in contatto con tali sconosciuti non si devono mai fornire le proprie informazioni personali e soprattutto finanziarie.

Evitare rigorosamente anche di cliccare su qualsiasi tipo di link inviato su Whatsapp e simili se provenienti da contatti sconosciuti. Non inviare alcun tipo di forma di denaro a sconosciuti o piattaforme di investimento online. Se si è in cerca di lavoro, inoltre, prima di inviare il proprio curriculum è consigliabile valutare l’affidabilità dell’azienda che offre il lavoro.

Le persone che sono state contattate in questo modo e che si riconoscono come vittime di questo tipo di truffa devono innanzitutto bloccare immediatamente il contatto e, nei casi più gravi, segnalare l’accaduto alla Polizia Postale.