Incidente in Campania, Angelica è morta a 21 anni: i suoi organi salveranno altre vite

Si è spenta dopo tre giorni di agonia Angelica Gargano, la ragazza di Sala Consilina, morta a soli 21 anni a seguito di un tragico incidente avvenuto nella mattinata di Pasqua.

Incidente a Sala Consilina: Angelica è morta a 21 anni

La giovane si trovava a bordo della sua auto in località Fonti, a Sala Consilina, quando, durante il tragitto per recarsi sul posto di lavoro, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo per ribaltarsi e schiantarsi contro un’abitazione. Un impatto che si sarebbe rivelato fatale per la ragazza, deceduta tre giorni dopo per le gravi lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Sala Consilina e la Polizia Municipale. La 21enne è stata trasferita d’urgenza presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno per un grave trauma toracico da schiacciamento. Purtroppo, nonostante i tentativi messi in campo dai medici, il cuore di Angelica ha smesso di battere per sempre.

Questa mattina sono state avviate le procedure per la donazione degli organi della ragazza: sono stati prelevati il cuore, i reni e il fegato della giovane che saranno impiegati per salvare altre vite. Resta il dolore per la prematura e improvvisa scomparsa di una ragazza molto amata e conosciuta nel suo paese.

“L’amministrazione comunale di Sala Consilina esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Angelica Gargano, una giovane vita spezzata troppo presto, lasciando un vuoto immenso nella sua famiglia e nell’intera comunità. Ci stringiamo con sincera partecipazione al dolore dei genitori, dei familiari e di tutti coloro che le hanno voluto bene, in questo momento di grande tristezza e sgomento. A nome dell’intera cittadinanza, l’amministrazione comunale si unisce al lutto e partecipa con affetto al ricordo di una giovane figlia della nostra terra” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Sala Consilina.