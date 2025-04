C1R0, il barbiere mascherato che regala una speranza a senzatetto e bambini ammalati

A Napoli, un misterioso barbiere conosciuto come C1R0 sta conquistando da anni i cuori di molti con il suo gesto altruistico: offrire tagli di capelli gratuiti a senzatetto e, in alcune occasioni, anche a bambini bisognosi.

La sua storia, che ha guadagnato popolarità sui social media, è un esempio di solidarietà e riscatto sociale, ispirata dal mito di Diego Armando Maradona, simbolo della città partenopea.

Chi è C1R0?

C1R0 è uno pseudonimo che richiama il numero 10, quello indossato da Maradona, un’icona di riscatto per Napoli. Il barbiere opera nell’anonimato, con il volto coperto da un cappuccio e una sciarpa, per evitare che il suo gesto venga interpretato come una trovata pubblicitaria.

Indossa una maglia del Napoli con il numero 10 e si muove per le strade della città, spesso di notte, portando con sé forbici, rasoio e la voglia di fare del bene. Come ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera, “Non focalizzarti su chi è C1R0, ma concentrati sul messaggio. C1R0 potresti essere anche tu”.

La sua avventura è iniziata circa tre anni fa, nella primavera del 2022, quando, ispirato da un amico che da dieci anni consegna pasti caldi ai senzatetto, ha deciso di mettere le sue competenze al servizio di chi vive in strada.

Ha notato che i senzatetto spesso non hanno modo di curare il proprio aspetto, e un semplice taglio di capelli può restituire dignità e un senso di normalità.

Il gesto di C1R0: più di un taglio di capelli

C1R0 non si limita a tagliare capelli: il suo lavoro è un atto di ascolto e comprensione. Molti senzatetto, come racconta, non cercano beni materiali, ma un momento di attenzione, un gesto che li faccia sentire “visibili”.

“Ho visto uomini emozionarsi dopo un taglio di barba e capelli, emozioni che non riesco a descrivere,” ha detto. Tuttavia, l’approccio non è sempre facile: alcuni, diffidenti, hanno reagito con ostilità, ma C1R0 risponde con dolcezza e pazienza.

Oltre ai senzatetto, C1R0 ha esteso il suo aiuto anche ai bambini in situazioni di disagio, offrendo loro tagli gratuiti per regalare un sorriso e un momento di cura.

Il suo impegno verso i più vulnerabili è chiaro: vuole donare speranza e dignità a chi ne ha più bisogno.

L’impatto e il messaggio

I video di C1R0, che circolano su piattaforme come YouTube e TikTok, hanno attirato l’attenzione di migliaia di persone, rendendolo una vera star dei social. Ma la notorietà non è il suo obiettivo. Il barbiere mascherato vuole ispirare un movimento:

“L’obiettivo è creare un movimento libero e volontario in cui ognuno metta le proprie competenze a disposizione di chi ne ha bisogno,” ha spiegato. La sua storia ha già spinto altri a seguire il suo esempio, con persone che si offrono per contribuire con cibo, vestiti o altre forme di aiuto.

A Napoli, dove si stima che ci siano circa 2.000 senzatetto, il lavoro di C1R0 è un piccolo ma significativo contributo per affrontare un problema complesso. Come ha sottolineato Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali di Napoli, la povertà è in aumento, e gesti come quello di C1R0 aiutano a sensibilizzare la comunità.

Un Eroe nascosto

C1R0 si definisce un “eroe nascosto”, non per vanità, ma per il desiderio di lasciare che sia il suo gesto a parlare. La scelta dell’anonimato e il riferimento a Maradona riflettono il suo intento: essere un simbolo di riscatto, non una celebrità. “Diego ha rappresentato per noi un simbolo di riscatto, siamo qui per conquistare ciò che vogliamo nella vita,” ha detto, sottolineando come il suo lavoro voglia aiutare i senzatetto a sognare un futuro migliore.

La storia di C1R0 è un invito a guardare oltre le apparenze, a non ignorare chi vive ai margini e a mettere le proprie passioni al servizio degli altri. Come lui stesso ripete, chiunque può essere C1R0: basta un piccolo gesto per fare la differenza.