Torna il Napoli Pizza Village: 6 giorni di cibo e concerti in un villaggio mozzafiato

Dall’1 al 6 luglio 2025 a Napoli torna il Pizza Village, l’evento dedicato alla pizza più famoso al mondo che anche stavolta animerà i padiglioni della Mostra d’Oltremare. Al momento sono state confermate la tappa partenopea e quella di Milano (dal 2 al 7 settembre a City Life).

Pizza Village 2025: a Napoli torna l’evento più famoso al mondo

Eletto nel 2018 Best Food Festival in the World al The FestX Awards di Las Vegas, Pizza Village è la manifestazione che da oltre 10 anni celebra la famosa pietanza partenopea attestandosi tra le più rilevanti feste popolari del mondo, sbarcando fino a New York.

Anche quest’anno il Festival prenderà il via nella città della pizza, accogliendo i visitatori in un villaggio mozzafiato, tutto incentrato sulla prelibatezza napoletana, simbolo per eccellenza dell’italianità nel mondo, nonché l’unico luogo al mondo dove si può cenare contemporaneamente presso le migliori pizzerie partenopee.

Con la partecipazione di pizzaioli provenienti da ogni parte del mondo, si susseguiranno competizioni, pizza class amatoriali e professionali, animazione e laboratori didattici, oltre a workshop, conferenze e seminari. Ancora una volta il Gruppo RTL 102.5 sarà protagonista del Pizza Village raccontando l’intera manifestazione attraverso i suoi programmi e le voci dei suoi speaker. Ogni sera prenderà il via un grande show con tantissimi ospiti della scena musicale nazionale.

Al momento non è stato ancora reso il programma completo della kermesse. Prossimamente saranno annunciati gli ospiti, i pizzaioli partecipanti e i prezzi dei menù disponibili.