Addio a Vittorio Di Vincenzo: fu anche co-fondatore di Original Marines

Vittorio Di Vincenzo, cofondatore del celebre marchio di abbigliamento per bambini Original Marines, si è spento serenamente il 3 maggio 2025 all’età di 90 anni.

Figura di riferimento nel panorama imprenditoriale campano, ha lasciato un’impronta indelebile nel settore della moda per l’infanzia e nella cultura aziendale italiana.

Una carriera iniziata nel dopoguerra

La sua avventura imprenditoriale ebbe inizio nel 1957 nel commercio all’ingrosso di abbigliamento intimo, con la fondazione dell’azienda “Vittorio Di Vincenzo”. Nel 1983 contribuì alla nascita di Original Marines, marchio che in breve tempo divenne sinonimo di qualità e accessibilità nell’abbigliamento per bambini.

Due anni dopo, nel 1985, fu fondata Imap Export, oggi nota come Original Marines S.p.A., società dedicata alla distribuzione del brand.

Un’eredità fatta di valori

Original Marines ha ricordato Di Vincenzo come una “figura ispiratrice” e “colonna portante” dell’azienda. In un comunicato ufficiale, la società ha sottolineato come la sua visione, la dedizione al lavoro e i valori trasmessi continuino a guidare l’identità e la cultura aziendale, fondate su rispetto, etica e perseveranza.

Il cordoglio della comunità

Numerosi messaggi di cordoglio sono giunti da colleghi, amici e istituzioni. Il presidente di CIS S.p.A., Andrea Miranda, insieme all’amministratore delegato Claudio Ricci e al vicepresidente Costantino Capone, ha espresso profondo dolore per la perdita, ricordando Di Vincenzo come uno “storico esponente” dell’imprenditoria campana.

I funerali

Le esequie si sono svolte domenica 4 maggio presso la chiesa del Villaggio Coppola, alla presenza di familiari, amici e colleghi, che hanno voluto rendere omaggio a un uomo che ha saputo immaginare il futuro con passione e lungimiranza.

La scomparsa di Vittorio Di Vincenzo rappresenta una grande perdita per il mondo dell’imprenditoria italiana, ma la sua eredità continuerà a vivere attraverso i valori e la visione che ha instillato in Original Marines e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.