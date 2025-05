Stiggy Diamond – GuidAvventure Giurassiche in Campania: dinosauri, turismo e cultura per famiglie

Dal 16 aprile è disponibile su Amazon “Stiggy Diamond – GuidAvventure Giurassiche in Campania”, primo volume di una collana editoriale che unisce divulgazione scientifica, turismo culturale e letteratura per l’infanzia. Il progetto, ideato da RuPina Diamond (pseudonimo dell’autrice Pina Russo) e illustrato dalla giovane artista Sofia Porciani, mira a raccontare l’Italia ai bambini e alle famiglie attraverso un’insolita lente: quella della paleontologia.

Narrativa e turismo si incontrano

Ambientato in Campania, il volume si presenta come un racconto illustrato per bambini dai 7 anni in su, ma si configura anche come una vera e propria guida turistica pensata per i genitori. I protagonisti, una famiglia composta da umani e dinosauri, viaggiano in camper alla scoperta dei luoghi “più paleontologici” della regione: dal Museo di Pietraroja al Cratere degli Astroni, passando per Castel dell’Ovo e il Vesuvio.

La trama ruota attorno a un mistero: la scomparsa del piccolo “Ciro”, il famoso esemplare di Scipionyx samniticus, simbolo della paleontologia italiana. La narrazione si sviluppa come un’avventura ricca di enigmi e colpi di scena, con l’intento di coinvolgere il giovane lettore in un percorso dinamico, tra realtà storica e fantasia. Stiggy Diamond si distingue per la sua versatilità. Oltre all’intrattenimento narrativo, offre schede informative, spunti culturali, itinerari consigliati e suggerimenti enogastronomici. Un vero e proprio strumento di promozione del territorio, adatto a un pubblico familiare che ama viaggiare con consapevolezza.

La struttura del libro è pensata anche per un utilizzo didattico: musei, scuole primarie e secondarie di primo grado possono inserirlo all’interno di laboratori e percorsi educativi legati alla scienza, alla storia locale e al turismo sostenibile.

L’autrice: tra passione e divulgazione

Pina Russo, residente a Giugliano in Campania e laureata in Scienze dell’Educazione, ha maturato una lunga esperienza nella scrittura per il web. Dopo la maternità e stimolata dalla passione del figlio per i dinosauri, ha deciso di dar vita a un progetto che coniuga famiglia, scienza e cultura del territorio. Così nasce RuPina Diamond, identità autoriale che unisce la sua vocazione educativa all’ispirazione narrativa.

La collana non si fermerà alla Campania. Il prossimo volume è già in fase di progettazione e sarà ambientato in Emilia-Romagna, regione che vanta un patrimonio paleontologico di grande interesse. L’obiettivo a lungo termine è coprire l’intero territorio nazionale, trasformando l’Italia in un grande percorso giurassico da scoprire in famiglia.