Maggio come marzo, pochi giorni di sole poi ancora temporali: arriva un nuovo ciclone

Meteo, maltempo a Napoli con il ciclone in arrivo

Anche le ultime settimane di maggio proseguono all’insegna del maltempo: dopo un breve ritorno del caldo, infatti, stando alle previsioni meteo, una nuova perturbazione colpirà l’Italia, causando ancora temporali anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli e Campania: caldo poi ancora temporali

Dopo i temporali di questi ultimi giorni, anche la prossima settimana sarà caratterizzata da un contesto climatico incerto, alternando brevi parentesi soleggiate a improvvisi peggioramenti. A partire da lunedì, 19 maggio, il quadro generale sarà prevalentemente mite un po’ ovunque ma questa “ondata di stabilità” avrà le ore contate.

Già nella giornata di martedì 20 maggio, l’arrivo di un fronte perturbato da ovest scatenerà i primi temporali sulle Regioni del Nord-Est. Precipitazioni che si accentueranno mercoledì 21 maggio tra fenomeni temporaleschi intensi e grandine al Centro-Nord.

Al Sud, invece, almeno fino a giovedì 22 maggio il clima sarà stabile e particolarmente caldo ma a partire da venerdì 23 maggio è atteso l’arrivo di un ciclone che porterà nuove piogge, accompagnate ad un drastico calo delle temperature.

L’anticiclone africano che, come ogni anno, dà il via all’estate, dunque, sembra ancora troppo lontano. Secondo le proiezioni de Il Meteo, queste dinamiche, che prevedono l’alternanza tra temporali e sole, ci accompagneranno per tutto il resto del mese.