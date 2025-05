Tutta Napoli in ansia per Giuseppe: il 60enne è uscito di casa ed è scomparso nel nulla

Ore di apprensione nel quartiere Ponticelli, a Napoli, dove pochi giorni fa si sono perse le tracce di Giuseppe, scomparso nel nulla nella mattinata di sabato 17 maggio.

Ponticelli, Giuseppe è scomparso nel nulla

“Aiutateci a ritrovare Giuseppe” – è l’appello lanciato dai familiari dell’uomo tramite la trasmissione Chi l’ha Visto che ne ha diffuso la foto, unitamente ad una serie di informazioni per facilitarne il ritrovamento, dopo giorni di ricerche senza successo.

Giuseppe ha 60 anni, vive e lavora a Napoli insieme alla moglie. Stando a quanto riportato, sarebbe uscito di casa sabato 17 maggio, intorno alle 13:30, per dirigersi a piedi verso la stazione della circumvesuviana “Madonnelle”. Da quel momento in poi, però, non avrebbe più fatto rientro, risultando irreperibile. Con sé non avrebbe portato né i documenti né il cellulare.

Quella mattina, Giuseppe indossava una t-shirt a maniche corte di colore azzurro, pantaloni beige e scarpe da ginnastica blu marca Adidas. Pare che l’ultima volta sia stato visto nei pressi del Rione Incis, a Ponticelli. Chiunque abbia notizie in merito può contattare la redazione della trasmissione o direttamente le forze dell’ordine.