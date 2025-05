Non solo Napoli, anche Bacoli avrà il maxischermo: tutti vedranno la partita sotto le stelle

Cresce l’attesa per la partita Napoli – Cagliari e dopo l’annuncio del sindaco Manfredi, che ha confermato l’installazione di tre maxischermi in città, anche il primo cittadino di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha comunicato la scelta di mettere a disposizione della cittadinanza un luogo dove potersi radunare per seguire il match tutti insieme.

Maxischermi Napoli – Cagliari: partita all’aperto anche a Bacoli

Sarà una partita decisiva per gli azzurri e per i tifosi partenopei che potranno riunirsi in ben tre punti della città, davanti ai maxischermi che saranno allestiti grazie all’intervento dell’amministrazione comunale. Le piazze scelte sono tre: Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia.

Anche nelle zone circostanti, tuttavia, saranno organizzate iniziative del genere. Tra i primi ad annunciare l’installazione di un maxischermo, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione che ha diffuso con gioia la notizia tramite i suoi canali social.

“Me lo state chiedendo in tanti e la risposta è sì, assolutamente sì: avremo il maxischermo in città per goderci l’ultima partita di questo campionato incredibile, per sostenere il nostro amato Napoli. Per gioire, soffrire, esultare, attendere. Uniti” – ha dichiarato il primo cittadino.

“E non lo so come andrà a finire, questo non lo so. Ho però un’unica certezza, lo scopriremo tutti insieme. Stiamo lavorando per viverla spalla a spalla. Amici, famiglie, genitori, figli, nonni. Tutti. Prepariamoci per una bella notte di sana partecipazione popolare. Bacoli sarà pronta, venerdì sera, Napoli – Cagliari, tenetevi pronti”.

“Vi aggiornerò nelle prossime ore di ogni dettaglio ma la risposta è sì. Bacoli avrà il maxischermo, sotto le stelle. Coinvolgeremo tutta la città perché insieme è più bello. Un passo alla volta”.