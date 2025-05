Martina uccisa a 14 anni dall’ex, la mamma: “L’ultima telefonata. Lui è venuto a casa mia”

Affranta dal dolore, la mamma di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni ritrovata morta ad Afragola e che, stando alle indagini, sarebbe stata uccisa dall’ex fidanzato.

La mamma di Martina, uccisa a 14 anni ad Afragola: “Giustizia”

La giovane risultava scomparsa dallo scorso lunedì, 26 maggio, e solo nella notte il suo corpo privo di vita è stato ritrovato nei pressi di un edificio abbandonato della zona. L’ex fidanzato, un 19enne, avrebbe confessato l’omicidio, dichiarando di averla ammazzata perché Martina non era intenzionata a ritornare insieme a lui.

“Voglio giustizia. Che peccato ha fatto mia figlia? Era bella come il sole. Ora tornerò a casa e troverò la sua stanzetta vuota. I miei vicini dicevano che era uno bravo. A sapere che poi si è rivelato un mostro. Anche quando erano in corso le ricerche era a casa mia“ – ha detto la mamma della giovane vittima, con le lacrime agli occhi.

Stando a quanto raccontato dalla donna, i ragazzi si erano lasciati circa due settimane fa. Era stata Martina a chiudere la relazione dopo aver ricevuto una sberla da parte del 19enne. Nel pomeriggio di lunedì era uscita per incontrare le sue amiche senza però fare più rientro in casa.

“Dissi a mia figlia di badare bene a questa situazione. L’ho sentita l’ultima volta alle 20:15 di lunedì. Le ho chiesto quando sarebbe ritornata per la cena. Poi più nulla. Quando l’ho sentita per l’ultima volta ho percepito che era alterata. Forse lui era presente. Ho saputo che è stata messa in un sacco della spazzatura, ma come si fa“.