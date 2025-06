LUTTO/ Addio al Maestro Francesco Izzo: una vita dedicata alla musica

È morto all’età di 78 anni il Maestro Francesco Izzo, eccellenza torrese in ambito musicale: fondatore dell‘Associazione De Bellis e della banda giovanile “I Corallini”.

Si è spento il 3 giugno presso l’Ospedale del Mare di Napoli il Maestro Francesco Izzo, punto di riferimento assoluto per la cultura musicale torrese. Nato a Torre del Greco nel 1947, ha dedicato l’intera vita all’arte, alla formazione e alla valorizzazione del patrimonio musicale locale e nazionale.

Con lui scompare un pilastro della musica colta, un appassionato divulgatore e un instancabile promotore di bellezza.

Chi era Francesco Izzo

Il suo percorso inizia a soli sei anni con lo studio del pianoforte presso il Liceo Musicale “Nicola Zingarelli” della sua città. Da lì un cammino costellato di studio, concerti e direzione d’orchestra, che lo porta a collaborare con nomi illustri e a firmare progetti che hanno lasciato un segno profondo sul territorio. A guidarlo, tra gli altri, maestri come Maria Armano, Enzo de Bellis e Joseph Grima.

Docente di Educazione musicale nelle scuole medie statali, Izzo ha formato generazioni di giovani, trasmettendo non solo competenze, ma amore e rispetto per la musica. Fondatore nel 1980 dell’Associazione musicale “Enzo de Bellis”, è stato l’artefice della nascita del primo coro cittadino, gettando le basi per una vera cultura corale a Torre del Greco.

Direttore d’orchestra di rara sensibilità, ha guidato l’orchestra sinfonica di fiati “Enzo de Bellis” in numerose manifestazioni prestigiose come il “Maggio musicale a Villa Campolieto” e i “Concerti di fine anno” al Teatro Oriente. Nel 2001 ha dato vita alla Banda Giovanile “I Corallini”, oggi riconosciuta tra le bande cittadine.

Ma Francesco Izzo è stato anche pianista raffinato, compositore e cultore della canzone classica napoletana, che considerava patrimonio dell’anima. Chi lo ha conosciuto ricorda la sua umanità, la passione contagiosa, la dedizione totale a un ideale di musica come strumento di crescita e riscatto sociale.

I funerali si terranno oggi, 4 giugno 2025, nella Basilica di Santa Croce a Torre del Greco alle ore 16.30.