Meraviglia sul Golfo di Napoli, apre al pubblico il Faro di Capo Miseno: l’ingresso è gratis

Martedì 10 giugno 2025, in occasione della Giornata della Marina, aprirà eccezionalmente al pubblico il Faro di Capo Miseno, a Bacoli, con visite gratis nel corso della mattinata.

Apre il Faro di Capo Miseno a Bacoli: visite straordinarie gratis

Dalle 9:00 alle 14:00 sarà possibile prendere parte al suggestivo percorso, un’occasione unica per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e panoramici del nostro territorio, nonché uno dei fari più antichi e belli d’Italia, godendo di una splendida vista, in un’atmosfera carica di storia e bellezza naturale.

Un posto magico e romantico che consente di scorgere il Vesuvio, Capri, Ischia e Procida, abbracciando l’intero Golfo di Napoli, visitabile solo in rare occasioni. Per anni, inoltre, è rimasto completamente chiuso per problemi di sicurezza.

L’ingresso è gratuito con la possibilità di lasciare una piccola offerta libera a sostegno della Pro Loco, per le attività di valorizzazione del territorio. Per motivi organizzativi e logistici, la visita è consentita esclusivamente su prenotazione, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Per prenotare è possibile chiamare al numero 379.103.0885, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, sabato e domenica dalle 9:00 alle 13:00. Basterà indicare la fascia oraria desiderata e i dati personali dei partecipanti alla visita (massimo 4 persone per registrazione).

Tutte le prenotazioni vengono effettuate esclusivamente tramite il numero sopra indicato: qualsiasi altra fonte, ente o piattaforma non è autorizzata a rilasciare accessi e va considerata non attendibile. Per accedere alle visite, sarà obbligatorio esibire un documento di identità in corso di validità.

Non è possibile, in nessun caso, cambiare orario e/o nominativo dopo la registrazione. I minorenni privi di carta di identità possono accedere solo se accompagnati, inserendo il documento del tutore presente in fase di registrazione. Gli animali non sono ammessi, solo i cani di piccola taglia possono essere portati in braccio.