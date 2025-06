Ancora una tragedia sulle strade del Cilento. All’alba di oggi, un motociclista 30enne originario di Eboli ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto lungo la Strada Statale 18, all’altezza dello svincolo di Agropoli Nord.

Il giovane, in sella a una Honda di grossa cilindrata, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro il guardrail. L’impatto è stato fatale: il 30enne è stato sbalzato sull’asfalto, morendo sul colpo.

Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica della Croce Rossa di Agropoli, per lui non c’è stato nulla da fare.

Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. I rilievi e le indagini sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Giuseppe Colella. Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il Soccorso Stradale Rega, incaricato della pulizia della carreggiata e della rimozione del mezzo incidentato.