Intorno alle 13, presso il lido balneare Palma Rey, una lite scoppiata per motivi banali si è conclusa in modo drammatico: un ragazzo è stato accoltellato all’addome. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo. La vittima è Nicola Mirti, 18 anni, originario di Mugnano (Napoli). Per l’omicidio è stato fermato S.S.

Chi era Nicola Mirti, il 19enne ucciso a Varcaturo

Nicola Mirti, il giovane di 18 anni ucciso oggi in un lido di Varcaturo, sul litorale casertano, aveva vissuto i primi anni della sua vita a Mugnano. Successivamente si era trasferito a Napoli e da qualche tempo risiedeva a Giugliano, dove viveva insieme al padre, nella terza città più popolosa della Campania.