Incidente a Napoli, violento scontro tra auto e moto: ragazzo sbalzato dalla sella

Grave incidente questa mattina nel quartiere di Fuorigrotta, a Napoli, dove a seguito di un violento scontro con un’auto, un ragazzo è stato sbalzato dallo scooter che stava guidando, finendo direttamente sull’asfalto.

Incidente a Fuorigrotta: grave scontro tra auto e scooter

Il sinistro si sarebbe verificato all’incrocio tra via Lepanto e via Benedetto Cariteo. Qui un’autovettura avrebbe impattato con un ciclomotore, facendo rovinare al suolo il conducente. Il giovane, che si trovava a bordo del veicolo, è stato immediatamente soccorso dai presenti e poi trasportato in ospedale da un’ambulanza.

Al momento non si conoscono le sue condizioni ma pare non sia in pericolo di vita. A segnalare l’accaduto è stato un testimone, presente sul posto, che si è rivolto al deputato Francesco Emilio Borrelli, da tempo impegnato sul fronte della sicurezza stradale. Secondo i residenti, l’incrocio in questione è da anni teatro di incidenti a causa della sosta selvaggia che ostruisce la visuale e rende pericoloso l’attraversamento, sia per i veicoli che per i pedoni.

“Più passa il tempo, più le nostre strade diventano trappole mortali. Serve una presenza costante della Polizia Municipale in punti critici come questo, per prevenire il caos e gli incidenti. Chiediamo anche l’installazione di dossi per rallentare la velocità e misure di regolamentazione più rigide, che il nuovo codice della strada non ha previsto. Paradossalmente il nuovo codice ha peggiorato la situazione nei centri urbani” – ha commentato Borrelli.

“A Bologna hanno scelto la strada della sicurezza, abbassando il limite a 30 km/h in città. Perché non prendere esempio da chi ha dimostrato che prevenire si può? Napoli non può più aspettare. Questo è l’ennesimo incidente che sottolinea la necessità di un piano urbano per la sicurezza stradale, che tenga conto delle specificità dei quartieri e della pericolosità di alcune aree oggi totalmente prive di controlli” – ha concluso.