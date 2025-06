Napoli, ecco la data e il luogo ipotizzati per la presentazione di De Bruyne

Il Napoli ha ufficialmente dato il benvenuto a Kevin De Bruyne, 33 anni, ex stella del Manchester City e nuovo simbolo del progetto azzurro. L’abbraccio tra il fuoriclasse belga e il club partenopeo è avvenuto ieri, in una giornata che ha già il sapore della storia: un incontro tra presente e futuro, tra ambizione e classe cristallina.

Come sottolineato oggi dal Corriere dello Sport, De Bruyne rappresenta “uno dei pochi superstiti di un’élite in via di estinzione ad aver meritato un titolo spesso molto abusato”, dopo una giornata passata a godersi la dolce vita romana, preludio perfetto al suo nuovo capitolo sotto il Vesuvio.

Presentazione De Bruyne al Napoli, ecco le possibili ipotesi

“Uno dei pochi superstiti di un’élite in via di estinzione ad aver meritato un titolo spesso molto abusato, dopo una giornata di dolce vita romana. Napoli, la città, lo conoscerà a luglio, nei pressi del raduno in agenda a metà mese, prima della partenza per il ritiro di Dimaro; e sarà una presentazione degna di un re del calcio. Proprio come i social del club lo hanno ritratto dopo la firma e la stretta di mano con un De Laurentiis raggiante”.